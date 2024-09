Vero decide ir para capitais com banda larga e entra na briga com grandes teles

A Vero, uma das maiores provedoras de internet do interior do País, decidiu entrar nas capitais e brigar de frente com as grandes teles nacionais. O movimento marca mais um capítulo do aumento da concorrência no setor.

A Vero chegou à marca de 1,3 milhão de assinantes após a fusão com a Americanet, em 2023. Com isso, ocupa a sexta posição no ranking de maiores empresas de banda larga, que têm Claro, Vivo e Oi na liderança, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A Vero - que tem as gestoras de recursos Vinci Partners e da Warburg Pincus - atua em 420 cidades de um total de dez estados, mas ainda não havia avançado sobre as capitais do País.

"Acreditamos muito no interior e ainda vemos muito espaço para crescer aí ampliando a nossa rede e aumentando o número de conexões", diz Ferreira. "Mas passamos a olhar também o mercado de outra maneira pelo tamanho que atingimos".

Ao entrar nas capitais, a Vero vai brigar de frente com as grandes teles, enquanto no interior a principal disputa é com os provedores locais. Outra diferença é que a briga nas capitais passa a ser de "rouba-monte". Isto é: a grande maioria das residências nas cidades grandes já têm banda larga. Então, a briga é para tirar o cliente da concorrência. Já no interior, ainda há uma quantidade relevante de novos clientes aderindo ao serviço pela primeira vez.