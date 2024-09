Tesouro fará divulgação referente ao PAF e coletiva sobre dívida de julho nesta 4ª-feira

O Tesouro Nacional publicará nesta quarta-feira, às 14h30, uma divulgação referente ao Plano Anual de Financiamento (PAF) de 2024. Às 15 horas, haverá ainda uma coletiva sobre o Relatório Mensal da Dívida Pública (RMD) relativo a julho de 2024. Os dados foram divulgados na semana passada sem aviso prévio à imprensa.

Como mostrou o Broadcast, analistas do mercado já consideravam que o Tesouro deveria alterar o PAF deste ano diante do seu perfil "tomador de preço" e do maior apetite do mercado voltado aos papéis remunerados pela Selic, as LFTs. Nos últimos 10 anos, o PAF foi alterado cinco vezes, de acordo com um levantamento feito pela Necton Investimentos.

A expectativa de analistas é de que o órgão anuncie amanhã porcentuais mais baixos de participação dos títulos prefixados e das Notas do Tesouro Nacional - Série B (NTN-B), que são títulos com rentabilidade atrelada à inflação, enquanto a fatia dos pós-fixados deve subir. Espera-se ainda que seja mantido o intervalo de prazo médio, o intervalo para os títulos com prazo de vencimento e o estoque.