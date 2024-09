Taxas futuras de juros operam em alta após PIB mais forte que o esperado

A curva dos juros futuros apresenta um movimento de desinclinação na manhã desta terça-feira, 3, com alta nos vencimentos mais curtos e médios e queda nos mais longos. Profissionais do mercado apontam o resultado acima do esperado do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre (+1,4%) como principal referência do dia, interferindo inclusive na queda da ponta longa da curva.

Para a economista da Valor Investimentos, Paloma Lopes, o avanço forte do PIB reforça a perspectiva de elevação da taxa Selic na próxima reunião do Copom e volta a colocar na mesa a possibilidade de aumento de 0,50 ponto porcentual na taxa básica. "E o mercado passa a precificar a possibilidade de um ciclo de altas mais longo, devido à descredibilidade da política fiscal, com metas inviáveis, que acaba por sobrecarregar a política monetária", afirma.

Às 10h56, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2026 tinha taxa de 11,000%, ante 10,998% do ajuste de ontem.