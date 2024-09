Projeção de crescimento do PIB de 2024, de 2,5%, deve ser elevada para perto de 2,9%, diz SPE

A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda informou nesta terça-feira, 3, que deve aumentar a sua projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2024, de 2,4% para um nível próximo dos 2,9% de 2023, após a forte expansão da atividade no segundo trimestre deste ano. "Prospectivamente, o ritmo de crescimento deve seguir acentuado, ainda guiado por impulsos vindos do mercado de trabalho aquecido e pelas melhores condições de crédito a famílias e empresas comparativamente ao ano anterior", afirmou a SPE, em nota publicada nesta terça. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O PIB brasileiro cresceu 1,4% no segundo trimestre, na comparação com o primeiro, mais do que indicava a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de 0,9%, e a projeção da própria SPE, de 1,1%. Esse resultado implica um carrego estatístico positivo de 2,5% - ou seja, significa que o PIB de 2024 crescerá 2,5% mesmo que fique estável na segunda metade do ano.

Segundo a SPE, os números indicam que os setores mais sensíveis ao ciclo de política monetária e crédito devem continuar direcionando o crescimento da economia, sendo parcialmente compensados pelas expectativas de queda do PIB agropecuário, desaceleração da produção extrativa e menor contribuição do setor externo. "Incertezas para esse cenário estão relacionadas, principalmente, a decisões de política monetária, que podem prejudicar a recuperação do mercado de crédito", diz a nota. Segundo trimestre

No resultado do segundo trimestre, na margem, a SPE destaca que a queda da produção agropecuária (-2,3%) foi menor do que o esperado e a alta da indústria (1,8%), maior. Também mencionou positivamente o desempenho dos serviços (1,4%), especialmente os relativos à administração pública (1,0%). "Atividades mais sensíveis ao ciclo monetário e de crédito contribuíram em maior magnitude para explicar a expansão da atividade no segundo trimestre, com destaque para o avanço da indústria de transformação, da produção de energia e gás e dos transportes", diz a nota. Pelo lado da demanda, a secretaria mencionou positivamente o desempenho do consumo das famílias (1,3%), do governo (1,3%) e dos investimentos (2,1%) e destacou a boa absorção da demanda doméstica.