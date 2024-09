PIB do 2º trimestre 2024 é o maior desde o 4º trimestre de 2020, destaca IBGE

O avanço do Produto Interno Bruto (PIB) verificado no segundo trimestre de 2024 - de 1,4% ante o primeiro trimestre do ano e 3,3% na comparação anual - é o maior desde o quarto trimestre de 2020, quando a atividade cresceu ao ritmo de 3,7%, disse nesta terça-feira, 3, Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE. Mas, apesar do crescimento, o patamar do PIB ainda ficou 5,4% abaixo do pico da série, verificado no 3º trimestre de 2013.

O setor agrícola ficou abaixo do que foi visto em 2023, quando a atividade registrou protagonismo na produção do país, disse a especialista. O pico da série foi registrado no primeiro trimestre de 2023, e agora a atividade está 5,8% abaixo do patamar daquele período.

"Não está sendo um ano muito bom", disse Palis, mencionando os problemas climáticos do fim do ano passado, que prejudicaram as safras de verão de soja e milho. "O comportamento da agropecuária no segundo trimestre de 2024 incorpora efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul."