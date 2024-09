Otto quer sabatina em 17/9 e diz que Galípolo afirmou haver tendência de estabilidade dos juros

O líder do PSD no Senado, Otto Alencar (BA), disse nesta terça-feira, 3, que o indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo, indicou que "há uma tendência de estabilidade dos juros".

"Eu tratei com ele sobre a questão do momento, a projeção dos juros, agora e no futuro. Ele falou que há uma tendência de estabilidade", disse Otto, após receber visita de Galípolo nesta manhã.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O líder do PSD afirmou ainda que Galípolo disse a ele ver um cenário econômico melhor do que estava previsto por especialistas. "Ele me disse que o crescimento econômico está previsto neste ano para ser maior do que se previa. Alguns bancos estão fazendo avaliação de um crescimento de até 3,1%. Os indicadores da economia estão bons", disse o senador.