No Reino Unido, ministra reitera foco em reformas tributárias para impulsionar crescimento

A ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, reiterou nesta terça-feira, 3, que focará em reformas tributárias para "eliminar barreiras para investimentos", com o objetivo de garantir a "missão central" do governo Trabalhista de impulsionar o crescimento do país. Entretanto, a autoridade evitou comentar sobre as ações que serão tomadas pelo governo, afirmando que "anúncios de impostos serão feitos apenas no orçamento de outubro".

"Não vou especular sobre o que estará no orçamento, mas estou absolutamente determinada a garantir que as pessoas que trabalham tenham uma vida melhor", disse Reeves, em testemunho na Câmara dos Comuns.

A ministra das Finanças também reforçou que o orçamento busca reparar o rombo de 22 bilhões de libras deixado pelo governo anterior, do Partido Conservador. Junto a secretários da equipe econômica do Reino Unido, Reeves apontou que não pode "resolver imediatamente" os problemas deixados pelos antecessores, mas afirmou que o foco do orçamento está em consertar "a base da economia britânica" e lembrou que o primeiro-ministro, Keir Starmer, foi "claro" ao dizer que "aqueles com ombros mais largos, lidarão com peso maior".