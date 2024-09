Ministro anuncia 0,5% de desconto em juros do Plano Safra, no Ceará

Foto: Felipe Abud / O POVO, em 27/08/2004: Brasil é o maior exportador de algodão do mundo Crédito: Felipe Abud / O POVO, em 27/08/2004

O ministro da agricultura e pecuária, Carlos Fávaro, assinou nesta terça-feira, 3, em Fortaleza (CE), termo de reconhecimento do programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR), que concede a todos os produtores que possuem o Selo ABR desconto de meio porcento nas taxas de juros do Plano Safra. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A assinatura ocorreu durante o 14º Congresso Brasileiro do Algodão, de 3 a 5 de setembro no Centro de Eventos do Ceará. De acordo com o titular do Ministério, o termo, "que é o reconhecimento de todos que possuem o selo ABR", é uma forma de destacar a atuação dos cotonicultores neste ano. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em 2024, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos e se tornou, pela primeira vez, o maior exportador de algodão do mundo. Segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), a meta, que era prevista para ser alcançada apenas em 2030, foi batida antes do encerramento da safra 2023/2024 (julho de 2023 a junho de 2024.



No congresso também foi ressaltada a sustentabilidade da produção de algodão no Brasil, da qual 82% são certificadas e 90% são rastreadas. A abertura do evento contou com a presença do governador Elmano de Freitas (PT), do presidente da Abrapa, Alexandre Schenkel, do presidente da Apex, Jorge Viana, e do presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio (FPA), deputado Pedro Lupion. Sobre o mercado, o governador disse que o Ceará pode, de maneira dialogada, com parceiros, produtores e investidores, "voltar a ser um grande produtor nesse País”.

Foto: Thiago Gaspar/Casa Civil/Divulgação Abertura do Congresso Brasileiro do Algodão Produção de algodão no Ceará Para se ter ideia, as exportações do algodão produzido no Ceará tiveram crescimento de 41,4% entre os meses de janeiro e julho de 2024, na comparação com período equivalente do ano passado, passando de pouco mais de US$ 13,2 milhões para quase US$ 18,8 milhões. Com isso, o produto voltou a figurar entre os dez principais itens comercializados pelo Estado para o Exterior.

E Elmano reforçou, no evento, que o Ceará possui condições favoráveis para produzir e exportar em larga escala. “Temos vantagens competitivas como a tecnologia, para que algumas regiões se tornem produtoras no patamar que temos no País, além do sol e solo. Teremos uma ferrovia (Transnordestina) que será concluída daqui a dois anos. Temos um dos portos mais modernos do País (Porto do Pecém) para exportação, com localização estratégica mais próxima aos Estados Unidos e Europa”, complementou. Nas décadas de 1970 e 1980, o algodão chegou a ser o produto mais exportado pelo Ceará e no auge da cultura no Estado ocupava uma área de 1,4 milhão de hectares, pouco inferior ao total cultivado por itens agrícolas em território cearense na atualidade, que é de 1,6 milhão de hectares.

Mas o Estado, assim como outras regiões brasileiras, foi afetado na década de 1980 pela destruição das plantações de algodão em razão de pragas, com predominância do bicudo-do-algodoeiro. A partir dos anos 2000, o Brasil voltou a produzir em diversas regiões, consolidando-se atualmente no ranking de produtores de algodão e, em 2024, tornou-se líder mundial na exportação, ultrapassando os Estados Unidos da América. No Nordeste, o cultivo do algodoeiro sempre teve relevância, tanto como cultura de reconhecida adaptabilidade às condições do semiárido, mas também como gerador de empregos e de matéria-prima.