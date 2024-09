Juros: curva desinclina após PIB do 2º tri consolidar alta da Selic em setembro

O Produto Interno Bruto (PIB) acima do esperado no segundo trimestre ajudou a consolidar as apostas do mercado de uma alta da taxa Selic já na reunião de setembro, desenhando uma desinclinação na curva de juros vista desde cedo. Na parte da tarde, as taxas de Depósito Interfinanceiro (DIs) de curto renovaram mínimas, mas continuaram resistentes perto dos ajustes da véspera, e os vértices longos seguiram em baixa com a expectativa de que o se o Comitê de Política Monetária (Copom) atuar agora, pode haver espaço para flexibilização da política monetária no longo prazo.

"A última vez em que a curva ficou assim juros curtos mais resistentes, queda nos vértices médios e longos foi na divulgação do IBC-Br", afirma Santiago Schmitt, especialista em renda fixa da Manchester Investimentos. O dado, divulgado em 16 de agosto, mostrou alta de 1,37% em junho ante maio, quase no teto das expectativas do mercado (1,40%).

Desta vez o PIB cresceu 1,4% ante o primeiro trimestre, acima da mediana de 0,9% e perto do teto, de 1,6%, do Projeções Broadcast. Inclusive, casas como Barclays, Bradesco, BTG Pactual, Citi e Goldman Sachs elevaram a projeção para o PIB de 2024 ao se depararem com uma atividade real ainda forte.