Icatu atinge R$ 160 milhões em prêmios de seguro de vida no 1º semestre no Ceará

A Icatu Seguros, seguradora brasileira independente, alcançou a marca de R$ 160 milhões em prêmios de seguro de vida no primeiro semestre de 2024 no Ceará. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Este valor representa a quantia paga pelos segurados em troca da cobertura oferecida pela empresa e confere à Icatu uma participação de 20% no mercado estadual. O montante registrado superou, ainda, os R$ 136,4 milhões obtidos em igual período de 2023.

Com sede no Rio de Janeiro e 39 filiais pelo Brasil, incluindo Fortaleza, a Icatu conta com 10 milhões de clientes. O diretor da regional Nordeste da Icatu Seguros, Henrique Jenkins, destacou que o mercado de seguros no Ceará tem mostrado um crescimento robusto, com taxas superiores a dois dígitos nos últimos três anos. A tendência é que esse crescimento continue nos próximos anos, com destaque para o setor de seguros de vida, tanto empresarial quanto individual, além do segmento de previdência privada, que teve uma mudança positiva após anos de resgates.

"Hoje, o Ceará já pode ser considerado um dos grandes players. Ele já ultrapassou Pernambuco em percentual e está se aproximando do maior player na região Nordeste, que é a Bahia", detalha Henrique em entrevista ao O POVO. Expansão no Interior A Icatu também tem olhado para regiões do interior cearense, como Juazeiro do Norte e Sobral, investindo em equipes e visitas regulares, ao reconhecer o impacto econômico desses municípios na economia cearense.