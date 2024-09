Bolsas da Europa revertem ímpeto inicial e caem, com deterioração de commodities antes de dados

O subíndice do Stoxx 600 para recursos básicos marcava desvalorização de 1,50%, diante da liquidação do petróleo e do cobre. O movimento reflete as preocupações em relação à demanda, diante dos sinais de que a China terá dificuldades para alcançar a meta de crescimento de cerca de 5% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano.

Em Londres, as mineradoras Anglo American (-2,60%) e Glencore (-2,29%), além da petroleira BP (-1,53%), contribuíam para a retração de 0,57% do índice FTSE 100. Mas era a RightMove que liderava as perdas (-4,19%), em correção após o salto de 27,4% na véspera.

Na ponta oposta do mercado britânico, Rolls-Royce subia 3,40% e se recuperava das perdas de ontem, após a aérea de Hong Kong Cathay Pacific informar que fará inspeções em peças da sua frota do Airbus A350 na esteira de uma sequência de falhas. A Rolls-Royce fornece materiais desse tipo.