Após PIB do 2º tri, LCA vê ciclo de alta de 150 pontos-base para Selic, em quatro reuniões

Após a divulgação do PIB do segundo trimestre, em alta de 1,4% na margem, acima do consenso para o intervalo, a consultoria econômica LCA passa a considerar um ciclo de elevação de 150 pontos-base para a Selic - a taxa básica de juros, atualmente em 10,50% ao ano - ao longo das próximas quatro reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central.

Para a reunião de 18 de setembro do comitê de política monetária do BC americano, o Federal Reserve, a LCA aguarda corte de 25 pontos-base para a taxa de juros dos Estados Unidos. "A flexibilização da política monetária nos EUA (e em outras economias centrais) tende a moderar as pressões que vêm sendo observadas nos mercados de ativos e moedas emergentes", aponta a LCA, em nota de atualização do cenário. "Mas, por ora, esse alívio tem sido limitado por diversos fatores de incerteza que têm mantido a aversão global ao risco em níveis ainda elevados."

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Nosso cenário base continua a pressupor que os fatores de risco no ambiente internacional irão refluir, ainda que de maneira irregular e parcial, ao longo dos próximos meses - de modo que seguimos contemplando alguma descompressão da aversão global ao risco e das cotações de câmbio nas economias emergentes", acrescenta a consultoria.