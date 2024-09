Aneel propõe redução de R$ 15,8 bi para R$ 8 bi nas flexibilizações para Amazonas Energia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) apresentou nesta terça-feira, 3, o plano de transferência societária da Amazonas Energia, com previsão inicial de impacto de R$ 15,8 bilhões em 15 anos com as flexibilizações regulatórias e de eficiência aprovadas pela medida provisória nº 1.232, publicada pelo governo em junho. O custo seria de R$ 981 milhões neste ano e de R$ 1,59 bilhão em 2025.

A proposta da área técnica é reduzir esse montante para R$ 8,05 bilhões, conforme antecipou o Estadão. A Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), embutida na tarifa dos consumidores, vai custear esses valores. A diferença de quase 50% é verificada porque o órgão regulador prevê uma cobertura menor para custos operacionais da concessionária.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Aneel aprovou a abertura de um consulta pública para tratar do plano de transferência de controle da Amazonas do Grupo Oliveira para os fundos de investimentos Futura e FIP Milão, controlados integralmente pelo grupo J&F.