Aneel aprova consulta pública para transferência de controle da Amazonas Energia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 3, a abertura de uma consulta pública para tratar do plano de transferência de controle da Amazonas Energia do Grupo Oliveira para os fundos de investimentos Futura e FIP Milão, controlados pelo grupo J&F.

A consulta vai colher subsídios para o plano de transferência apresentado, que preliminarmente prevê que os novos controladores Futura e FIP Milão assumirão, respectivamente, 61,13% e 30% da participação na empresa.

É também previsto um equacionamento do endividamento da companhia, com a conversão de R$ 10 bilhões da dívida existente em aumento de capital da concessionária, ainda em 2024. A área técnica da Aneel identificou que isso equacionaria o problema de endividamento da empresa, permitindo, inclusive, a exclusão do cadastro de inadimplência.