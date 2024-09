Temos receita crescendo além do PIB e equalização do déficit primário, diz Durigan

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta segunda-feira, 2, que o governo conta com resultados concretos que indicam manutenção da estratégia do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025. "Temos receita crescendo além do PIB e equalização do déficit primário", disse durante entrevista coletiva à imprensa. Ele enfatizou, porém, que foi mantida na composição da peça do ano que vem a nova relação do Fisco e do contribuinte iniciada no ano passado para o PLOA de 2024.

O secretário ressaltou que há uma redução das expectativa de arrecadação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) em 2025. Ele enfatizou que a equipe econômica vem adotando uma postura crítica sobre a metodologia de incorporação dos recursos provenientes de acordo com o Carf e que pode haver uma velocidade diferente da inicialmente esperada em relação aos pagamentos feitos ou não ao Conselho.

"Além do atraso no pagamento do que está sendo julgado pelo Carf, a gente tem sido muito crítico internamente, do ponto de vista da Receita Federal e do próprio alimento jurídico, da metodologia e da velocidade com que as empresas pagam ou não pagam os julgados do Carf", enfatizou. "Só em seis meses de 2024, já batemos o recorde de julgamentos no Carf, portanto está mostrando a consistência do que a gente previa, que era acabar com o estoque, fazer com que o balanço das empresas mude, e que a gente possa gastar energia com um projeto estratégico e não com mais litígio, com mais estoque parado", continuou.