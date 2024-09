Previsão de receitas com concessões em 2024 não tem se refletido na realidade, diz Durigan

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, reconheceu nesta segunda-feira, 2, que a previsão de receitas com concessões em 2024 não tem se refletido na realidade. Diante disso, segundo ele, a equipe econômica previu R$ 10 bilhões com concessões no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025.

Como mostrou o Broadcast, pelo lado das receitas, o PLOA projeta que as concessões e permissões chegarão a R$ 15,434 bilhões em 2025. Já as receitas sobre a exploração de recursos naturais devem somar R$ 131,680 bilhões no próximo ano. O governo espera ainda receber R$ 33,371 bilhões em dividendos e participações em 2025.

De forma geral, o governo estima elevar a arrecadação de 2025 em R$ 166,4 bilhões. O número inclui novas medidas de elevação de tributos, a reoneração da folha de pagamentos e receitas com outorgas e dividendos.