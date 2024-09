Estamos repetindo estratégia, de importância do equilíbrio fiscal para pessoas, afirma Durigan

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, destacou nesta segunda-feira, 2, que a estratégia do orçamento ocorre de maneira não desassociada da estratégia geral do governo. "O orçamento não é um ponto fora da curva, estamos tratando da mesma coisa. A gente começou ano passado com uma estratégia consistente. A gente vem repetindo essa estratégia: a importância do equilíbrio fiscal para as pessoas, para a cidadania brasileira", afirmou durante entrevista coletiva para detalhar o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025.

De acordo com ele, o equilíbrio fiscal é importante para a cidadania brasileira se valorizar, citando a inflação sob controle e a possibilidade de os juros baixarem. "A gente começou fazendo isso no ano passado, corrigindo distorções, cobrando de quem não cabe. E o orçamento de 2025, que a gente apresenta hoje, ele não pode fugir dessa linha", afirmou.

Durigan enfatizou que as medidas aprovadas no segundo semestre dão condições de ter a recomposição fiscal. "A gente tem visto o crescimento da receita real acima de 9% de todas as receitas federais", contabilizou, citando que o aumento também é resultado do esforço feito no ano passado tanto pelo governo federal, quanto pelo Congresso, e também pelo Judiciário.