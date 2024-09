Efeitos sobre macroeconomia de tragédia no RS persistirão por bastante tempo, diz diretor do BC

O diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central (BC), Paulo Picchetti, disse nesta segunda-feira, 2, que a alta de preços, principalmente de produtos agrícolas, decorrente da tragédia climática no Rio Grande do Sul já foi contida. Porém, ponderou, os efeitos sobre a macroeconomia das enchentes que atingiram diversas regiões do Estado vão persistir por bastante tempo.

Durante live do BC, Picchetti observou que a reconstrução do capital e das forças produtivas destruídas pelas inundações representa um aumento de demanda em dimensão diferente da imaginada inicialmente, por ser puxada por investimentos, e não por consumo, como se previa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O diretor do BC ressaltou que grande parte do esforço de reconstrução do Rio Grande do Sul vai envolver incentivos públicos, com impacto nas contas públicas primárias tanto do governo central quando do Estado. Esses estímulos, pontuou Picchetti, vão afetar a trajetória dos fundamentos macroeconômicos.