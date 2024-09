Bolsas da Europa caem após extrema-direita alemã vencer pleito regional, com dados no radar

Por André Marinho São Paulo, 02/09/2024 - As bolsas da Europa começaram a semana no vermelho hoje, após o bom desempenho da extrema-direita em eleições regionais da Alemanha impor mais pressão sobre o governo do chanceler Olaf Scholz. Investidores também digerem uma bateria de dados da indústria na região, enquanto aguardam um desfecho para as turbulências políticas na França. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Por volta das 06h50 (de Brasília), o índice Stoxx 600 caía 0,27%, a 523,60 pontos.

Sem a referência dos mercados americanos, fechados por conta do feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos, a sessão tende a ter um volume de negócios mais reduzido que o normal. Ainda assim, os operadores receberam informações que ajudam a fornecer um direcionamento aos negócios europeus. Ontem, o Alternativa para Alemanha (AfD, na sigla em inglês) se tornou o primeiro partido de extrema-direita a vencer uma eleição estadual após a Segunda Guerra Mundial, na Turíngia. Na vizinha Saxônia, a legenda terminou em segundo lugar, mas não muito distante da vencedora União Democrata-Cristã (CDU). Na visão do Deutsche Bank, os resultados aceleram a abertura da campanha para as eleições federais do ano que vem, o que reduz o escopo para a aprovação de reformas econômicas. Mesmo assim, o banco considera improvável que o desempenho dos partidos da coalizão de Scholz leve a um colapso do governo nacional.

Na França, o presidente Emmanuel Macron também enfrenta dificuldades políticas desde as eleições que resultaram em um Parlamento dividido em julho. Na semana passada, Macron rejeitou o nome proposto pela aliança de esquerda para o posto de primeiro-ministro, embora a coalizão tenha obtido o maior número de assentos na Assembleia Nacional. A imprensa local especula que o presidente pode indicar o ex-premiê socialista Bernard Cazeneuve, com quem se reúne hoje. Neste cenário, no horário citado acima, a Bolsa de Paris caía 0,32%, enquanto a de Frankfurt perdia 0,20%, a 18.869,36 pontos. O juro do Bund alemão de 10 anos avançava a 2,333% e o do OAT francês com igual vencimento aumentava a 3,056%. Indicadores de atividade na região também ficaram no radar. O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da Alemanha caiu menos que a leitura prévia sugeria em agosto. Já o PMI da indústria na zona do euro se manteve estável. O mesmo dado no Reino Unido, por sua vez, subiu ao maior nível em 26 meses.