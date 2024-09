Aumento de CSLL e JCP agrava carga tributária, prejudica produção e gera incertezas, diz Fiesp

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) se manifestou nesta segunda-feira, 2, contra a proposta do governo de subir alíquotas de impostos que recaem sobre o lucro de empresas e acionistas, alegando que a medida agravaria a já "insustentável" carga tributária, sendo prejudicial à produção e ao emprego.

Ao frisar que o equilíbrio das contas públicas só virá com crescimento econômico, a Fiesp aponta que a medida terá resultado "diametralmente oposto" à intenção do governo de encontrar uma solução para as contas públicas.

No sábado, 31, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que será "quase impossível" a aprovação do projeto que prevê o aumento das alíquotas da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) e dos Juros sobre Capital Próprio (JCP). Na nota desta segunda, a Fiesp diz que, embora confie na rejeição do Congresso a mais um aumento de imposto, as tentativas reiteradas de elevação de tributos geram incertezas nos agentes econômicos.