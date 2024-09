Neurotech: busca por crédito cresce 7% em julho ante junho, mas cai 11% em relação a julho/2023

A procura por financiamento no Brasil retomou o crescimento em julho em relação a junho deste ano. No período, o Índice Neurotech de Demanda por Crédito (INDC) avançou 7%, puxado pela alta de 77% no segmento de serviços. Contudo, o INDC apresentou queda de 11% no sétimo mês de 2024 ante julho de 2023.

Na comparação anual, o destaque positivo também foi o setor de serviços, com expansão de 106%. Em contrapartida, a busca por crédito no varejo teve contração de 23% e no financeiro cedeu 22%.

A queda da demanda por financiamento no varejo é a consolidação do receio dos brasileiros para o consumo, perante uma economia ainda em recuperação, avalia Natália Heimann, líder da unidade de negócios de Dados & Analytics para Crédito da Neurotech e responsável pelo INDC.