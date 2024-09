IBP: decreto do gás tem potencial de gerar insegurança jurídica e elevar a percepção de risco

Após avaliar por quatro dias a edição do decreto visando aumentar a oferta de gás natural no País, o Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás Natural (IBP), em consenso com suas associadas, alertou que as novas regras trazem mudanças significativas, "inclusive com possíveis inovações e contradições em relação à Lei do Gás", avaliou.

Aprovada em 2021, a Lei do Gás, "criou um ambiente de estabilidade jurídica e regulatória que propiciou novos investimentos e o ingresso de novos agentes ao longo da cadeia, impulsionando uma maior competição no mercado de gás natural", destacou o IBP.

Já o recém-editado Decreto nº12.153/2024 "tem o potencial de gerar insegurança jurídica e elevar a percepção de risco, numa indústria caracterizada por vultosos investimentos de longo prazo, e por uma cadeia ampla e complexa", explicou o IBP, lembrando que as empresas do setor precisam lidar com riscos geológicos, complexidade tributária, volatilidade dos preços da molécula, bem como as incertezas relacionadas ao futuro da demanda.