Gestores veem ano da infraestrutura com juro real alto, fluxo atípico e restrição a isentos

Os investimentos em infraestrutura vivem um "ano emblemático" com a tríade juros reais elevados, fluxo atípico vindo de fundos multimercado e restrições do Conselho Monetário Nacional (CMN) a ativos isentos. A avaliação é de gestores de fundos que participaram de painel no evento Expert XP, no período da tarde do sábado, 31 de agosto, e veem uma oportunidade para entrada no segmento no atual cenário macroeconômico.

"É um ano muito emblemático para infraestrutura, muito pela volta do olhar do investidor, que está mudando o mercado e tem feito uma onda grande nesse segmento", avalia Samer Serhan, sócio e diretor de investimentos (CIO, na sigla em inglês) de crédito privado da Jive Mauá.

Para ele, muito do apetite veio em função das mudanças regulatórias do CMN, voltada a restrições em ativos isentos como letras financeiras e certificados de recebíveis imobiliário e do agronegócio (LCI, LCA, CRI e CRA). "Os incentivos mudaram e abriram oportunidade para os investidores olharem para debêntures e fundos isentos."