Tebet: verdadeira revisão de gastos se dará no 2º semestre de 2025, visando 2026

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou neste sábado, 31, que a agenda de revisão estrutural de gastos federais começa no segundo semestre de 2025, com efeito no Orçamento de 2026. Ela cita, como exemplo, o reexame de subsídios e descarta que as aposentadorias do INSS estejam no radar na discussão sobre desvinculamento de despesas. Além de aposentadorias, há outros benefícios com vinculação ao reajuste real do salário mínimo.

"Está chegando a hora de o Congresso e o Executivo sentarem e verificarem o que é possível, na questão estruturante, rever os gastos públicos. A verdadeira revisão de gastos se dará no segundo semestre do ano que vem, visando o ano de 2026", declarou a ministra, em painel realizado no Expert Week, em São Paulo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os anos 2023 e 2024 foram marcados pela "recomposição da carga tributária", diz ela, repetindo que a via do aumento de receitas para cumprir a meta fiscal está se esgotando.