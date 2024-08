Lira diz que discussão sobre desvinculação e desindexação orçamentária é quase obrigatória

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), defendeu neste sábado, 31, que a solução para garantir a sustentação do arcabouço fiscal no longo prazo é a desindexação orçamentária. Ele reforçou que o Congresso Nacional deve avançar com mais força nessa discussão, já ventilada pela equipe econômica do governo.

"O início de uma discussão forte do Congresso de desvinculação e desindexação orçamentária é quase obrigatória. Porque o arcabouço fiscal não será ultrapassado em hipótese nenhuma", disse Lira, em painel da Expert, evento da XP Investimentos em São Paulo.

A discussão sobre reduzir despesas obrigatórias indexadas passa pelos pisos constitucionais da Saúde e Educação, bem como pela desvinculação entres os benefícios do INSS e o reajuste do salário mínimo.