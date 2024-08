Espanha pagará até R$ 93,4 mil a nômades digitais que se mudarem para região rural

O Vale de Ambroz, na Espanha, está oferecendo até € 15 mil (cerca de R$ 93,4 mil) em bolsas para nômades digitais e trabalhadores remotos que queiram se mudar para a região por pelo menos dois anos. A oferta pode contemplar até 200 pessoas e as inscrições começam em setembro. As informações são da Euronews.

Trata-se de uma área rural na região de Extremadura, na fronteira com Portugal, que sofre, segundo descrito em comunicado do governo local, de uma "perda constante de população e serviços". A região é uma das menos visitadas da Espanha e tem um dos menores PIBs per capita do país e uma das maiores taxas de desemprego, de 17,6%, em comparação com a média nacional de 11,9%.

Para incentivar o povoamento e a economia, as autoridades de Extremadura reservaram fundos de € 2 milhões para o programa focado em atrair nômades digitais - principalmente trabalhadores da área da tecnologia. De acordo com o governo local, a cobertura de fibra ótica e celular estão acima da média nacional.