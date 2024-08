Bimbo, fabricante dos pães Pullman, compra a rival Wickbold, dona da marca Seven Boys

Dono de marcas como Pullman, Rap10 e Ana Maria, o Grupo Bimbo assinou contrato de compra de 100% das operações da sua rival brasileira Wickbold na sexta-feira, 30. O movimento faz parte dos planos da companhia mexicana de expandir sua presença no mercado nacional e, em especial, na região Sul do País. O valor do negócio não foi divulgado. Em nota enviada ao Estadão, o Grupo Bimbo confirmou a assinatura do acordo para aquisição da Wickbold, na transação que inclui as marcas Wickbold e Seven Boys, que participam das categorias de pães embalados, pães doces, biscoitos, bisnaguinhas e panetones. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além das marcas, o negócio arrematou a operação de quatro fábricas da companhia brasileira, localizadas na região sul do País. "A movimentação faz parte da estratégia da companhia, com foco em crescimento e expansão de presença no Brasil, uma aposta cuidadosamente planejada que fortalece sua posição como líder global, com mais de 70 anos de experiência no setor", disse, no comunicado.

Padaria de São Paulo Com 86 anos de história, a marca Wickbold nasceu na capital paulista como uma "pequena padaria", quando o fundador da marca, Henrique Wickbold, adquiriu o negócio, que à época se chamava "Allemanha". Com a aquisição, rebatizou-o com o sobrenome do novo proprietário. Segundo a companhia brasileira, a ampliação dos negócios no País se deu ainda na década de 1940, quando o fundador iniciou o processo de aquisição de uma frota de carros, para implementar a entrega dos seus produtos.

Foi durante a década de 1990 que a companhia decidiu avançar com os negócios no País. Em 1992, abriu operações no Rio e em Belo Horizonte, com duas filiais da Wickbold. Nesse processo de expansão, em 2015, a companhia anunciou a aquisição da marca de produtos de panificação Seven Boys. Ainda segundo a nota oficial do Grupo Bimbo, com a integração das duas empresas, a companhia enfatizou que manterá seu "propósito em nutrir um mundo melhor, complementando o portfólio com marcas que os consumidores amam e reforçando a atuação na região sul do país".

Apesar do anúncio da aquisição, a efetivação da compra ainda dependerá da aprovação por parte das "correspondentes autorizações regulatórias". 'Totalidade da operação' Em nota, a Companhia Wickbold confirmou "o acordo para a venda da totalidade da operação da empresa para o Grupo Bimbo" e que, "além das duas marcas, a transação inclui as quatro fábricas localizadas nas regiões Sul e Sudeste do Brasil".