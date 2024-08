Superintendência do Cade aprova compra do controle da Tok&Stok pela Mobly

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a operação que levará a Mobly ao controle da Tok&Stok. O negócio cria um gigante no mercado de móveis e decoração, com receita anual estimada de R$ 1,6 bilhão.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a operação prevê a aquisição pela Mobly de 60,1% do capital da Tok&Stok de posse de fundos geridos pela SPX Capital - originalmente do Carlyle.

A transação será efetivada por meio de aumento de capital da Mobly.