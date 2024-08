Preço médio do etanol em SP sobe 17,3% em agosto ante igual mês de 2023, mostra Sem Parar

O preço médio do litro do etanol comum, no Estado de São Paulo, subiu 17,3% em agosto ante igual mês do ano passado, saindo de R$ 3,35 para R$ 3,93. Já o etanol aditivado registrou uma alta de 11,4%, com preços variando de R$ 3,96 para R$ 4,41, segundo levantamento do Sem Parar.

A gasolina comum registrou um aumento de 8,5% na mesma base comparativa, com o preço subindo de R$ 5,39 em agosto de 2023 para R$ 5,85 em agosto de 2024. Já a gasolina aditivada teve uma alta de 9,6%, passando de R$ 5,81 para R$ 6,37 no mesmo período.

O diesel aditivado aumentou 13,5%, passando de R$ 5,47 em agosto de 2023 para R$ 6,21 em agosto de 2024. Já o diesel comum teve um aumento de 11,2%, subindo de R$ 5,44 para R$ 6,05 no mesmo período.