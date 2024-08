Onda de protecionismo pode levar a um crescimento muito menor da China, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta sexta-feira que tem havido um aumento das medidas de protecionismo contra produtos chineses em diversos países, que pode resultar em um menor crescimento econômico do gigante asiático, com impacto em todo o mundo emergente.

Simulações apontam que essa perda de crescimento pode ser na linha de 2 até 3,5 pontos porcentuais do Produto Interno Bruto (PIB), segundo o presidente do BC. "Se a China tiver uma queda de 3%, 3,5% de crescimento, vai afetar o mundo emergente, porque a China hoje é o grande motor de crescimento", afirmou.

"Quem for visitar um dia a OpenAI, olhar o ChatGPT 5 e o que eles estão fazendo... não tem nem de perto a energia suficiente que precisa para continuar com esse crescimento do jeito que está sendo projetado nas ações", disse o presidente do BC.

Outro questionamento, afirmou Campos Neto, é se o mercado está precificando um crescimento muito agressivo nas ações.

Ele comentou que, nesta sexta-feira, as ações da Nvidia caíram fortemente, mesmo após a divulgação de um balanço melhor do que era esperado.