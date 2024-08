IR 2024: Pagamento do 3ª lote ocorre nesta sexta, 30; saiba quem recebe

O valor total a ser recebido pelos contribuintes é de R$ 6,8 bi Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2024 será pago nesta sexta-feira, 30 de agosto, a partir das 10 horas. Ao todo, serão contemplados 5.347.441 contribuintes com um valor de R$ 6.873.633.906,45. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado No Ceará, serão 94.595 pessoas e o montante repassado é de R$ 150.880.402,81, conforme números divulgados pela Receita Federal. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A média do valor recebido pelos contribuentes é de R$ 1.595,01, no Estado, e de R$ 1285,40, no País.

O lote contempla, ainda, valores residuais de exercícios anteriores. Entre os contribuintes que fizeram declaração neste ano, vale destacar os 134.276 que têm prioridade legal para receber (pessoas acima de 60 anos, com moléstia grave ou alguma deficiência). Outros 261.019 que utilizarão a Declaração Pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via Pix, além de 47.238 restituições de contribuintes afetados pelo desastre climático no Rio Grande do Sul.

Os critérios para desempate na entrega, dentro de cada prioridade, são os seguintes: data de entrega das declarações; declarações sem pendências devem ter as restituições pagas até o último lote de 30 de setembro.