Inflação deu repique por câmbio, Fed e alguma especulação, que tem algum fundamento, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, listou o câmbio, a atuação do Fed (banco central americano) e "alguma atividade especulativa" como fatores que influenciaram num repique da inflação, admitindo, por sua vez, sempre haver "algum fundamento" em movimentos especulativos e que cabe ao governo melhorar sua comunicação se necessário. Para Haddad, não adianta "xingar especulador". O ministro lembrou que agora também está acontecendo a transição da presidência do Banco Central, mas pontuou que as incertezas irão se corrigindo.

"Saiu o último desemprego, 6,8%. A inflação deu repique, deu repiquezinho, por causa do câmbio, do Fed, uma série de coisas, e por causa também de alguma atividade especulativa, que sempre tem algum fundamento. Não adianta xingar o especulador, tem que ver por que está jogando contra ou a favor. É papel do governo corrigir a comunicação", disse Haddad nesta sexta-feira, 30, em um evento da Associação Brasileira de Franchising, em São Paulo, mencionando que ainda há um "caminho a ser trilhado" do ponto de vista orçamentário no Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Para o ministro, o governo pode pagar o "preço da comunicação" se estiver fazendo um bom trabalho sem saber vendê-lo, situação, que, em sua avaliação, é "em parte o que está acontecendo agora". "Está havendo a transição do Banco Central, tem uma série de incertezas que vai corrigindo, e é natural que seja assim também", continuou.