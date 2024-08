Haddad: déficit anunciado do Governo Central em julho está em linha com metas do ano

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 30, que o resultado primário do governo central registrado em julho, divulgado pelo Banco Central, veio "completamente em linha com as metas do ano". O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou mais cedo que, embora o rombo do setor público consolidado do mês passado tenha surpreendido negativamente o mercado, o resultado isolado do Governo Central que será apresentado pelo Tesouro Nacional deverá vir próximo das estimativas, segundo fontes.

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), por exemplo, calcula que o déficit primário para o mês passado fechou em R$ 8,5 bilhões. A mediana apontada pela pesquisa do Projeções Broadcast é de um primário negativo em R$ 7,135 bilhões. Pela metodologia do BC, o déficit do governo central ficou em R$ 8,618 bilhões.

O BC divulgou nesta sexta que o setor público consolidado - que inclui Governo Central, Estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras - teve déficit primário de R$ 21,348 bilhões em julho. O número surpreendeu porque a mediana do mercado indicava déficit de R$ 6,70 bilhões nessas contas, com estimativas que variavam de déficit de R$ 13,80 bilhões a superávit de R$ 6,10 bilhões. Mas a maior surpresa veio do rombo registrado dos governos regionais, que ficou em R$ 11,038 bilhões.