Governo envia ao Congresso PL que aumenta alíquota da CSLL e eleva imposto sobre JCP

O governo federal encaminhou nesta sexta-feira, 30, ao Congresso Nacional o texto do Projeto de Lei que eleva a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e também aumenta a alíquota do imposto sobre a renda retido na fonte incidente sobre os juros sobre capital próprio (JCP). A mensagem de envio está publicada no Diário Oficial da União. A íntegra do texto do projeto não foi divulgada ainda.

A medida já vinha sendo discutida pela equipe econômica como possíveis fontes para incremento da receita em 2025.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Conforme o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) noticiou nesta semana, técnicos a par do assunto estimam que cada um ponto porcentual de elevação da CSLL renderia cerca de R$ 15 bilhões em arrecadação para a União.