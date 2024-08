Fávaro confirma participação na abertura da Expointer; são esperadas medidas ao produtor do RS

Inicialmente, o ministro havia cancelado a participação no evento. Em comunicado aos organizadores, o cerimonial do Ministério da Agricultura no fim da tarde de quinta comunicou a ausência do ministro, alegando a falta de avião da Força Aérea Brasileira (FAB). Além disso, houve incompatibilidade de voos comerciais com a programação da feira, dado que o Aeroporto de Porto Alegre está inoperante e os voos para o Estado mais escassos. O deslocamento do ministro agora será feito por voo particular, segundo fontes.

A agenda do ministro prevê a chegada na base aérea de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, por volta de 10h, com deslocamento ao Parque de Exposições Assis Brasil, onde ocorre a Expointer. Fávaro participará da cerimônia oficial de abertura do evento às 11h e, mais tarde, às 14h deve apresentar medidas de apoio à agropecuária gaúcha em reunião com representantes do setor produtivo.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, voltou atrás e confirmou sua participação na Expointer, feira agropecuária em Esteio, no Rio Grande do Sul. No fim da noite de quinta-feira (29), Fávaro informou aos organizadores e lideranças do setor produtivo gaúcho que vai ao evento nesta sexta-feira, 30. O ministro estará presente na cerimônia de abertura, com desfile dos campeões e pronunciamento das autoridades.

Nas suas redes sociais, ao confirmar participação no evento, Fávaro informou que as "dificuldades técnicas foram superadas de outra forma". "No exercício de suas missões constitucionais, a Força Aérea Brasileira (FAB) sempre nos apoiou nas ações inerentes ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), especialmente em atividades emergenciais, como no caso recente da doença de Newcastle, no estado do Rio Grande do Sul. Ainda hoje, a FAB, apesar dos contingenciamentos e cortes impostos, cumpre suas atribuições com arrojo e determinação em diversas regiões do Brasil, dentre elas, no socorro aos irmãos gaúchos atingidos pelo desastre climático e no combate aos incêndios florestais em São Paulo", escreveu o ministro na rede social X, antigo Twitter.

O ministro chegou a ser desaconselhado por interlocutores próximos de ir ao evento em caso de novas medidas de socorro aos produtores rurais não estarem prontas. Deputados gaúchos alertaram assessores do ministro que o clima dos produtores rurais com o governo não está amistoso para novas promessas e que aguardam novas medidas concretas. O setor produtivo gaúcho já realizou tratoraços e protestos pedindo apoio do governo federal.

A expectativa é por anúncio de novidades dentro do pacote de socorro do governo federal ao agronegócio gaúcho, afetado pelas enchentes de maio. Uma das medidas esperadas pelos produtores é uma linha para o alongamento dos financiamentos dos produtores rurais com cooperativas, cerealistas e revendas, as chamadas dívidas privadas. Nesta semana, o próprio ministro disse que esperava definir a repactuação da dívida dos produtores do Rio Grande do Sul até hoje para posterior anúncio na Expointer.