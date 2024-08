Dólar sobe com PCE dos EUA e pressão na Ptax, após cair por venda de US$ 1,5 bi em leilão

O dólar passou a subir, puxado pelo fortalecimento no exterior após os dados do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos em linha com as previsões do mercado fortaleceram chance de corte menor de juros nos EUA. Há ainda expectativas de saídas de capitais do País nesta sexta-feira. O fortalecimento coincide com a primeira coleta de taxas no mercado para a formação da Ptax do dia, a última de agosto.

Mais cedo, o dólar caiu em linha com recuo externo ante pares do real.O recuo da divisa norte-americana respondeu ao leilão de dólar no mercado à vista de até US$ 1,5 bilhão, vendido integralmente há pouco, e a ingressos de fluxo comercial dentro da normalidade, em meio à desaceleração da inflação ao consumidor na zona do euro, expectativas por novos estímulos ao setor imobiliário na China e de corte de juros nos EUA em setembro, afirma o diretor Jefferson Rugik, da corretora Correparti.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os investidores estão de olho em declarações do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre a indicação de Gabriel Galípolo para comandar o BC a partir de janeiro de 2025. O presidente afirmou que entenderá se Galípolo defender o aumento da taxa de juros em algum momento, desde que apresente a fundamentação para isso.