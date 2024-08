Dívida Pública Federal sobe 1,02% e fecha julho em R$ 7,140 trilhões, aponta Tesouro

A correção de juros no estoque da DPF foi de R$ 64,18 bilhões no mês passado, enquanto houve uma emissão líquida de R$ 7,65 bilhões.

A divulgação do relatório foi feita sem aviso prévio à imprensa. Pelo calendário original do órgão, os dados seriam publicados na quarta-feira, 28. O Tesouro avisou nesta semana, contudo, que as apresentações não seriam realizadas nesta semana em razão da greve e movimentação de carreira dos servidores do órgão. Nota publicada ontem dizia que a divulgação do RMD de julho seria feita no dia 4 de setembro, próxima quarta-feira.

Participação de estrangeiros

A participação dos investidores estrangeiros no total da Dívida Pública teve queda em julho. De acordo com dados divulgados pelo Tesouro Nacional, a parcela dos investidores não residentes no Brasil no estoque da Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) passou de 10,03% em julho para 9,82% no mês passado.