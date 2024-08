Cenário para PLOA 2025 é desafiador e imprevisível, diz diretora do IFI

O cenário para o Projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2025 é desafiador e ainda imprevisível, na avaliação de Vilma Pinto, diretora da Instituição Fiscal Independente (IFI), que participou da mesa "Desafios para a política fiscal, no Brasil e no mundo" durante a Expert XP, em São Paulo. "É importante pontuar que cenário não vai ser fácil para peça orçamentária, porque antes se previa superávit primário para o centro da meta, e aí já alterou para meta zero em 2025, evidenciando um pouco da dificuldade que temos discutido", afirma.

Outra questão, segundo a diretora, é que as medidas adicionais tanto em torno de despesas discricionárias quanto nas obrigatórias "são pontuais, não geram impacto estrutural para as contas públicas", o que torna o cenário desafiador.