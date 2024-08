Campos Neto diz que 'narrativa' de governo pressionando BC não tem respaldo em fatos

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse ao veículo Central Banking que o consenso do Comitê de Política Monetária (Copom) tem mostrado que a "narrativa" de que o governo tentaria influenciar as decisões do BC "não está refletida nos fatos". "Se você nomeou quatro diretores, e todos votamos unanimemente, acho que o mercado começa a perceber que há uma diferença entre a narrativa e o que o governo está fazendo realmente com relação ao Banco Central", afirmou, argumentando que o BC provou ser "muito técnico."

Ele alertou, no entanto, que, à medida que a mudança na composição do BC se aproxima - com o fim do mandato do presidente e de outros dois diretores em 31 de dezembro -, críticas às metas de inflação ou ao regime monetário serão percebidas como mais críveis, porque o governo passará a ter indicado a maioria do Copom.

"Há um período, quando o presidente escolhe o novo presidente do Banco Central, que é especialmente complicado quando se desafia o Banco Central em termos dos efeitos na interpretação o mercado", disse o presidente do BC.