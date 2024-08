BCE: riscos subiram, mas pouso suave ainda é cenário mais provável que recessão, diz Schnabel

O cenário de um pouso suave na zona do euro é mais provável do que uma eventual recessão na região, apesar dos riscos terem aumentado. A avaliação é da dirigente do Banco Central Europeu (BCE) Isabel Schnabel, em evento do Banco da Estônia nesta sexta-feira, dia 30.

Schnabel reconheceu os progressos recentes no combate à inflação, mas indicou que a busca pela estabilidade de preços ainda não é tarefa encerrada. "Em particular, a inflação doméstica permanece elevada, em 4,4%, refletindo em grande medida pressões persistentes sobre os preços no setor dos serviços, onde a desinflação estagnou efetivamente desde Novembro passado", disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ainda que a política monetária adotada pelo BCE siga focada em trazer a inflação de volta à meta, a dirigente reconhece que o último estágio da desinflação deve seguir um "caminho acidentado". Ela projeta que a inflação deve cair nos próximos meses, antes de voltar a subir no final do ano. "Os dados disponíveis têm confirmado o cenário projetado, reforçando nossa confiança de que existem condições para que a inflação volte ao nosso objetivo de 2% até o final de 2025", disse.