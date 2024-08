BC e CVM lançam tomada de subsídio sobre possibilidades de investimento de estrangeiros

O Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) lançaram nesta sexta-feira, 30, um edital para tomada de subsídios com o objetivo de aprimorar as possibilidades de investimento de pessoas físicas e empresas residentes no exterior no mercado financeiro e de capitais.

Segundo o BC, as propostas "ampliam a possibilidade de investimentos e dispensam requerimentos não mais necessários" e, como resultado, devem melhorar o ambiente de negócios no Brasil e contribuir para maior atratividade de capitais estrangeiros.

As mudanças alvo da tomada de subsídios incluem a ampliação da possibilidade de investimentos de não residentes de forma mais simplificada em ativos financeiros a partir de contas em reais de não residentes mantidas no País.