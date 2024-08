BC cria centro de dados e inteligência artificial

O Banco Central anunciou nesta sexta-feira, 30, a criação de um Centro de Excelência de Ciência de Dados e Inteligência Artificial, com o objetivo de avançar nessas áreas na instituição. O centro terá caráter consultivo e propositivo, abrigado no Departamento de Tecnologia da Informação (Deinf).

"Queremos melhorar a eficiência e a produtividade nos processos de negócio do BC por meio de ferramentas inovadoras, sobretudo com o uso de inteligência artificial, de forma segura e governada", disse o chefe do Deinf, Haroldo Cruz, em nota.

O centro tem a atribuição de propor diretrizes de governança para uso e desenvolvimento seguros e éticos de serviços de software que usam ciência de dados e IA, bem como sugerir requisitos para produtos e serviços de IA generativa para uso no BC. Além disso, deve propor programa permanente com ações de capacitação em ciência de dados e IA.