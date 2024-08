Alckmin diz que talvez governo consiga mais R$ 5 bi para estender depreciação acelerada

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, reafirmou nesta sexta-feira, 30, que o governo está nas tratativas para conseguir ampliar o volume de recursos e estender por mais dois anos o programa de depreciação acelerada, lançado para incentivar os investimentos em máquinas e equipamentos na indústria. "Talvez a gente consiga mais R$ 5 bilhões para estendê-lo e ampliar seu escopo", disse o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Alckmin reforçou que o País conta com um parque industrial envelhecido, o que confere um bom momento para investimentos. "Estamos com quase 84% da capacidade aproveitada de operação. Reduziu a ociosidade e precisa comprar máquina", comentou ele, participante de evento da Semana Nacional de Engenharia, em São Paulo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O chefe do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) ainda salientou que a nova lei de depreciação acelerada entra em vigência em setembro, com R$ 3,4 bilhões em créditos financeiros para este ano e 2025.