Taxas futuras de juros sobem com dólar, Treasuries e temores de inflação

As taxas de juros negociadas no mercado futuro operam em alta em toda a extensão da curva na manhã desta quinta-feira, 29, alinhadas à alta do dólar e também dos retornos dos Treasuries. Para José Faria Junior, diretor da Wagner Investimentos, o mercado futuro de juros já espelha hoje a disputa pela Ptax no mercado de câmbio, mas os prêmios de curto prazo também refletem uma espécie de queda de braço com o Banco Central, com os investidores reforçando as apostas para o início de um processo de aperto monetário em setembro.

Nos trechos longos da curva, o profissional vê o peso de dúvidas no quadro fiscal doméstico.

Segundo o profissional, o mercado tem estado sem referências para operar, o que tem favorecido exageros nos prêmios de risco.