Superintendência do Cade aprova aquisição de parte do capital da Oi por grupos credores

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição de participação no capital da Oi - em recuperação judicial - por grupos credores da companhia: Pacific Investment Management Company (PIMCO), SC Lowy Primary Investments e Ashmore Investment Advisors.

O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

De acordo com o processo no Cade, a operação se insere no contexto do segundo processo de recuperação judicial do Grupo Oi.