IPP teve 6º mês seguido de alta em julho, e avanço foi o maior desde maio de 2022

A alta de 1,58% no Índice de Preços ao Produtor (IPP) de julho foi o sexto avanço seguido no indicador, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O IPP vem de uma sequência de aumentos desde fevereiro deste ano: fevereiro (0,14%), março (0,35%), abril (0,67%), maio (0,36%), junho (1,26%) e julho (1,58%).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Além de terem registrado a sexta variação positiva seguida no índice mensal, os preços da indústria em julho representaram a maior alta desde maio de 2022, quando haviam variado 1,81%. Já o resultado de 4,18% no acumulado no ano mostra um cenário bem diferente do de julho do ano passado, quando acumulava uma queda de 7,17%. No resultado acumulado em 12 meses, houve uma aceleração de 4,17% em junho para 6,63% em julho", ressaltou Murilo Alvim, analista do IPP no IBGE, em nota oficial.