IBGE aponta que 21 das 24 atividades tiveram altas de preços no IPP de julho

O setor de refino de petróleo e biocombustíveis exerceu a maior pressão sobre o índice nacional, contribuindo com 0,29 ponto porcentual (pp) para o IPP do mês. Houve contribuições relevantes também dos aumentos na metalurgia (0,28 pp), alimentos (alta de 0,86% e impacto de 0,21 pp) e indústrias extrativas (0,17 pp).

"A alta de 2,83% no setor de refino de petróleo e biocombustíveis, maior influência no mês, foi puxada, principalmente, pelos maiores preços da gasolina, que acompanharam o aumento dos preços internacionais do petróleo, e pelo aumento do álcool, que contou com uma maior demanda em julho", explicou Murilo Alvim, analista do IPP no IBGE, em nota oficial.

Quanto à metalurgia e indústrias extrativas, houve pressão de uma alta nas cotações de alumínio, ouro, minério de ferro e petróleo, assim como do câmbio.