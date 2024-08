Huawei aumenta lucro líquido e na receita do 1º semestre, com fortes vendas de smartphones

O lucro líquido da Huawei Technologies aumentou no primeiro semestre, graças às fortes vendas de smartphones e ao crescimento robusto em seu negócio de automóveis. O lucro líquido subiu para 54,9 bilhões de yuans, o equivalente a US$ 7,70 bilhões, acima dos 46,6 bilhões de yuans de um ano atrás, de acordo com os números divulgados pela empresa de capital fechado nesta quinta-feira.

Já a receita aumentou 34% no primeiro semestre, para 417,5 bilhões de yuans, em relação a igual período do ano passado.

A Huawei foi a segunda maior vendedora de smartphones na China, o maior mercado de smartphones do mundo, no segundo trimestre, de acordo com a empresa de pesquisa de mercado International Data Corp. A chinesa reconstruiu nos últimos meses sua participação no mercado de eletrônicos e computação em nuvem, gravemente prejudicados pelas sanções dos EUA que limitaram acesso a semicondutores avançados.