'Golpe do 0800': sistema antifraude da Anatel vai identificar empresas que ligam

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) está desenvolvendo um sistema capaz de identificar chamadas desconhecidas, exibindo o nome e a logomarca de quem originou a ligação. O objetivo é, entre outros, combater o chamado "golpe do 0800", no qual criminosos se passam por falsas centrais de atendimento de bancos para extorquir vítimas.

A agência ainda não divulgou detalhes de como o sistema funcionará, mas informou que mais detalhes devem ser revelados em outubro.

Até o momento, sabe-se que os principais bancos do País e as empresas de telecomunicações estão testando as funcionalidades. Claro, TIM e Vivo estão entre as operadoras de telefonia móvel participantes do projeto.