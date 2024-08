Galípolo é indicado para comandar BC

Galípolo foi presidente do Banco Fator entre 2017 e 2021 e se aproximou da cúpula petista no fim de 2021, ainda antes da pré-campanha para as eleições presidenciais. Ele sempre foi o favorito na bolsa de apostas para o lugar de Campos Neto, que deixará o cargo em dezembro em meio a seguidas críticas de Lula por não reduzir a Selic. Em declarações recentes, Galípolo já indicou preocupação com as previsões do mercado para a inflação e disse que uma alta dos juros "está na mesa" do Copom, que voltará a se reunir em setembro.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 28, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. "Hoje (ontem), ele está encaminhando ao Senado, ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ao senador Vanderlan Cardoso, presidente da CAE (Comissão de Assuntos Econômicos), o indicado dele para a presidência do Banco Central, que vem a ser o Gabriel Galípolo", disse Haddad a jornalistas.

Será a primeira substituição na presidência do BC sob o sistema de mandatos fixos, iniciado em 2021 com a aprovação da lei de autonomia operacional da autarquia. Antes do BC, Galípolo foi secretário executivo do Ministério da Fazenda.

Na primeira manifestação já como indicado, Galípolo afirmou que seria "breve", "por respeito" ao fato de que seu nome ainda precisa do aval do Senado. "É uma honra, prazer e responsabilidade imensa ser indicado à presidência do BC do Brasil pelo presidente Lula e pelo ministro Fernando Haddad." Em nota, Campos Neto disse que a transição será feita "da maneira mais suave possível".

Como apurou o Estadão/Broadcast , o presidente da CAE sugeriu a interlocutores do governo que a sabatina seja realizada em 10 de setembro, apesar da pressão do Planalto para antecipar a data.

Governo tenta apressar sabatina de Galípolo, mas senadores resistem

O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Vanderlan Cardoso (PSD-GO), sugeriu a interlocutores do governo que a sabatina do indicado à presidência do Banco Central seja realizada no dia 10 de setembro, apurou o Estadão/Broadcast. A proposta foi feita para que Gabriel Galípolo possa se dedicar, no fim desta semana e ao longo da próxima, a reuniões com os parlamentares.

Havia uma articulação do governo para que a sabatina fosse realizada já na próxima terça-feira, 3. Cardoso, porém, indicou a preferência pela semana seguinte. Cabe ao senador, no cargo de presidente da CAE, marcar a sabatina de Galípolo na comissão. Somente depois dessa etapa é que a indicação pode ser votada no plenário do Senado.